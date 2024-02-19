大陸一直是蘋果最重要國際市場，iPhone銷量大約占蘋果總營收52%，蘋果產業鏈專家、天風證券分析師郭明錤表示，從今年1月到過年結束的2月中，iPhone在大陸市場出貨量持續年衰退，這也反映蘋果年初的降價策略成效很有限。

郭明錤在社交平台X發文指出，iPhone大陸出貨持續下滑，反觀同一時期，安卓（Android）手機出貨穩定年成長，主因在於2023年第1季出貨基期低，加上3000至4000人民幣（約新台幣1.32萬元至1.76萬元）以上的機型需求穩定恢復。

郭明錤也提及，近期折疊手機的全球銷售動力放緩，像三星去年把摺疊手機出貨目標從1500萬支縮減至1000萬支後，今年出貨成長目標為1200萬支，亦較為保守。

郭明錤說，大陸市場折疊手機銷售也放緩，主因在於華為以外的品牌，像OPPO、vivo等，都已擱置預計在2024年發售新款折疊機型的計劃。