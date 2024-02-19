大陸一艘快艇日前進入金門北碇島東方1.2浬海域捕撈，海巡署前往驅離時，快艇因蛇行逃走不慎翻覆，造成船上4人落海， 2人送醫不治。資深媒體人唐湘龍認為，金廈生活圈早已形成一體，不該在這事件中升高到台灣跟大陸的兩岸關係，而是該以金廈關係去看，他也認為事態不至於會擴大，因為大陸行政部門不會想搞爛金廈關係。

唐湘龍昨（18）日在政論節目《風向龍鳳配》中指出，金門與廈門生活圈早已形成，不會把另一地當成其他行政官轄區，廈門人到金門雖不太方便，但對金門的行政管理很寬鬆，甚至把金門人當自己人，反觀金門在行政管理上並未把廈門人當自己人，這之間沒有對等關係。

唐湘龍進一步提到，這艘船唯一會啟動金門海巡分隊的理由，是進到北碇島的管制區範圍，且在附近翻覆，使大陸輿論譁然沸騰。唐湘龍強調，兩岸關係若好，這種事情就事論事，在可控的風險中盡快解決，偏偏如今兩岸氣氛不好，先是有M503航線事件，之後又發生民進黨片面取消兩岸間旅遊開放規劃，因此此事發生後，大家情緒都很強烈。

此外，唐湘龍質疑，事發後海巡影片還沒公開很奇怪，且兩位倖存者並沒有面對媒體，也沒有公開談論，應儘速調查、公開說辭與影片。唐湘龍也強調，調查速度很慢，讓他對事件本質的看法有所保留，但他認為事態不至於會擴大，因為大陸行政部門不會想搞爛金廈關係。

唐湘龍強調，金廈關係只能好不能壞，今天台灣要斷「小三通」的籌碼都沒有，且金廈之間也不太可能相互開火，因為金門的水依靠泉州、廈門的供應，且將來無論金廈大橋有沒有蓋起來，通電、通氣等都是未來金廈關係中必然發生的。因此，這件事情本質不是兩岸關係而是金廈關係，唐湘龍認為，不要在這起事件中升高到台灣跟大陸之間的兩岸關係，而要從金廈關係去看，才會比較知道這起事件的溫度應該控制在什麼位置上去談論這件事，若跳離開金廈關係去談並大作政治文章，就會失焦了。