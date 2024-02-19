女星何依霈與羅巧倫是演藝圈內的姊妹檔，兩人在戲劇中的都有亮眼表現，且都是以「惡女」形象讓觀眾印象深刻；近日兩人一同登上綜藝節目，其中親姊何依霈坦言，自己曾恨過妹妹羅巧倫長達5、6年的時間。

何依霈與羅巧倫近期一起到《哈囉 你有事嗎？》擔任來賓，節目中何依霈向羅巧倫道歉，她提到因為家裡是單親，因此媽媽需身兼兩份工，儘管姊妹倆還是有點叛逆，但身為大姊的何依霈還是會想多幫媽媽分擔，而媽雖有時會向她抱怨羅巧倫不夠貼心，或是常常看不到人，但卻依然對羅巧倫好，導致她認為妹妹怎麼沒同一陣線分擔家務，心裡更是感到不平衡「我心裡面反感到，她只要回家，我就要出門」。

她透露，有次羅巧倫想要向她借一雙靴子，但她直接拒絕「我就是寧可丟掉，我也不要借她，我知道那時候她很受傷，她的反應我有放在心裡面，現在我們都長大了，姊妹的感情也比以前更好，有比較多事情可以說，我覺得應該要跟她道歉」，接著她自責表示，雖然自己一直自稱是姊姊「但是我覺得，姊姊對妹妹的包容應該再多一點，我道歉了」，而姊妹倆也在節目上擁抱和解。