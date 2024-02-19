許多大學今天開學，然而有學生會憂心：「如果課業趕不上進度，該怎麼辦？」對此，台科大提供學業伴讀制度，讓希望課業精進的同學，只要有心向學，都可申請。另外，若是低收或弱勢等8類的「築夢生」申請伴讀，還有補助可領，更實質鼓勵學子。

自台科大機械所畢業的國手陳奕㮀，大學時期曾經申請伴讀。她回憶，一開始課業壓力大，有格格不入感覺，覺得自己好像不夠聰明。對伴讀也有誤解，認為是示弱行為。但在建議下申請後，發現幫助極大，課業開始跟上同學，之後更繼續就讀碩士班。

她非常感謝伴讀制度讓自己不用任何花費就跟上課業，伴讀員也可以藉此獲得津貼，是雙贏方法。讓需要伴讀的同學，在教育體制內，可以被接住。

去年從化工所畢業的何旻致，是以課業優異的「築夢生」身分，伴讀原住民同學的「化工熱力學」及「單元操作」等科目。他說，「經濟能力不好，不代表成績不好」，從大學就時常協助輔導同學課業，在碩班時更以此申請助學金。

何旻致表示，他伴讀的原住民同學，長期進度落後，以致對課業恐懼跟自信不足。要怎麼把內容說的白話易懂，是常需解決的問題。教學相長之下，他認為自己也學到很多。

源自高教深耕「築夢踏實」助學金計畫的台科大「築夢生」，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙、特殊境遇家庭、原住民、教育部弱勢助學金資格、突遭變故及懷孕分娩等8類身分。為鼓勵向學，申請伴讀學習6次，可補助5000元。

台科大伴讀員的學業成績須在全班前40％，輔導科目成績A以上。若為個別伴讀，津貼每小時250元；團體伴讀津貼按人數，3至5人每小時350元，6人以上每小時450元。