路透社指出，因消費者支出一直不見有突破，導致這個全球第2大經濟體面臨通貨緊縮的威脅。大陸今年春節的國內旅遊收入好不容易有長足的進步，但這股熱潮不知可持續多久，另外，這8天春節也比疫前2019年要多1天。

中國大陸文化和旅遊部（MCT）統計，2024農曆春節國內旅遊支出年增47.3%，金額高達6,327億人民幣，約880億美元。同時，有4.74億大陸民眾在國內旅遊，也較去年同期多增34.3%。

若是跟2019年相比，這次國內旅遊支出增加7.7%，人數更是大增19%。不過，根據路透社計算，2024年春節期間每位大陸民眾的旅遊支出只有1,335人民幣，比疫前2019年1,475人民幣要少9.5%。

外資高盛證券指出，大陸2024農曆新年假期的國內旅遊相關數據，與今年元旦假期以及2023年十一黃金周國慶假期相比有比較好。不過，每個人旅遊支出較低，表示出手不像以前那麼大方。

另外，大陸的國家移民管理局（NIA）也統計，這次春節假期期間，民眾出國旅遊人數約1,352萬人次，較2023年同期大增2.8倍，已來到2019年疫前的9成左右。在電影票房方面，根據國家電影局（CFA）計算，8天春節突破80億人民幣，約11億美元，重寫歷史新高紀錄。