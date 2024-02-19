112年新南向成果。製表／曹悅華

新南向政策上路迄今已八年，根據行政院最新統計，在貿易部分，去（112）年受全球通膨及消費減弱等因素影響，我國與新南向國家貿易額較前（111）年減少逾15％，惟仍達歷年次高。府院高層強調，「重要政策八年都不夠」，希望賴政府上任後能夠繼續推動新南向政策，並將印度視為最具潛力重點。

據取得統計，去年受全球通膨及消費減弱等因素影響，我國與新南向國家貿易額較111年同期減少15.5％，惟仍達歷年次高的1,524億美元。另2023年我對新南向國家出口雖因全球景氣因素下跌至902億美元，較111年同期減少6.9％，仍為歷年次高。至於對新南向國家出口比重由109年17.7％成長至20.9％，顯示我與夥伴國的經貿關係更加緊密。

投資方面，去年核准對新南向國家投資件數為233件，投資金額計55.43億美元，較上年同期增加5.15％，投資主要集中於新加坡、越南及泰國等地；核准新南向國家來台投資件數為662件，投資金額計25.39億美元，年增22.45％，投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞。

此外，去年鎖定東協國家商機需求，籌組五案新南向主題聯盟，輔導48家中小企業促進異業合作，共同開發新產品或全新解決方案，適地化運用數位創新行銷工具強化在地虛實通路鏈結，促成與在地通路簽署實質合作，包括合作契約、MOU、取得訂單等共21件，創造商機逾新台幣2.53億元。

另去年數位部也協助資訊服務業者拓展東南亞市場，並取得亮眼成果。包含辦理數位亞洲國際論壇，完成簽署包含數位亞洲宣言、台日數位產業合作、資安認證、台緬太陽能板模組合作、數位轉型循環經濟、東南亞人才培訓與媒合等合作協議；結合ASOCIO Digital Asia國際論壇辦理研討會，協助共七家國內資服業者透過方案展示交流，與包含日本、馬來西亞、帛琉等共計40家國內外業者對接，針對技術、系統整合等合作方向進行討論，創造合作商機。

知情官員指出，今年數位部將針對智慧城市、系統整合等在台灣具有國際輸出特色的解決方案，持續聚焦鏈結泰國、馬來西亞等新南向市場，推動數位產業拓展國際商機。

對於新南向去年表現，府院高層認為，「重要政策八年都不夠」，希望賴政府上任後能夠繼續推動並升級新南向政策，在520前還是會維持政策方向，尤其將印度視為潛力重點，藉助其人口紅利跟產業特性優勢，加強企業佈局，促成簽署投資MOU。