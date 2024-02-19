一名30歲男子10年前就被發現有高血脂，依舊三餐不忌口，常大魚大肉又喝酒，日前他第4次因急性胰臟炎被送醫，醫師發現他的胰臟已爛到湯湯水水，經醫治雖撿回一命，但胰臟功能已嚴重受損，年紀輕輕就註定終生糖尿病。

外科醫師陳榮堅上「醫師好辣」節目時指，胰臟是管人體的血糖，很多人到了一定年紀以後，胰臟功能不足就發生糖尿病，可是如果飲食不忌口，不必等到老，年紀時就可能把胰臟搞壞，落得終生糖尿病，甚至是一命嗚呼。

陳榮堅指，他曾收治一名30歲男子，從20歲起就被診斷有高血脂情況，因為他喜歡喝酒，也愛吃肥肉與碳水化合物東西，他覺得自己年輕，這樣吃不會怎麼樣。

陳榮堅指，老實說，三酸甘油脂除非高到1000、2000胰臟發炎，不然不痛不癢沒什麼感覺，所以在這10年之中，男子就是反反覆覆急性胰臟炎，前三次發病住院，出院後那段時間就很乖，飲食很注意，但過個半年一年就皮了，故態復萌、又大吃大喝。

陳榮堅指，男子第4次因急性胰臟炎入院時候，整個胰臟就爛到旁邊，「湯湯水水」的就這樣流到整個肚子，一來有先收治加護病房，因為急性胰臟炎，有時候會把血管裡一些水份帶走，男子有出現休克，經醫療雖化險為夷，但這次就沒像前三次那樣OK，這次加護病房出來時候，就發現他已經糖尿病了。

「他才30歲，就因（大吃大喝）這樣，終生糖尿病。」陳榮堅指，男子當然很後悔，但也沒辦法了。

男子還能後悔，另一個案例則直接向閻王報到，沒後悔餘地。陳榮堅指，另一個40多歲男性，20多歲開始酗酒，講也講不聽，酗酒會造成胰臟反覆發炎，肝臟也會慢慢發炎壞掉，他來急診時，整個肚子都是水，是胰臟發炎爛掉的水以外，還有肝硬化導致的腹水，一樣是送加護病房，這時發現男子腎臟也壞掉了，同時間胰肝腎三個臟器都壞掉，加上黴菌感染，40多歲就死了。

陳榮堅指，高血脂與酒類會慢慢損害胰臟功能，給它（胰臟）愈高血脂與酒精環境，會比你想像速度壞更快，所以不要自恃年輕，就不忌口亂吃，「你自己要愛護你自己的器官。」

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