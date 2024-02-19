工研院出具2023年第四季以及全年最新台灣IC產業產值數據，上季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達新臺幣1兆2033億元，呈現季對季、年對年的雙增表現，顯示產業庫存調整已經漸漸接近尾聲，惟就全年來看，IC產業產值為新臺幣4兆3428億元、年衰退逾1成。