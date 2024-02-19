酒後落港溺水的蔡姓男子順利獲救，生命跡象穩定，但意識不清、多處擦挫傷，送醫救治。（第一三岸巡隊提供／蕭嘉蕙台東傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台東某漁港昨傍晚驚傳溺案，蔡姓男子酒後不明原因跳落港區，海巡人員經監視系統發現後，隨即前往救援，所幸蔡男被救起時生命跡象穩定，但意識不清、多處擦挫傷，送往醫院接續救治。

海巡署第一三岸巡隊伽藍安檢所人員昨晚間巡視港區時，發現26歲蔡姓男子獨坐港區紅燈碼頭邊，身旁擺滿多只酒瓶，海巡人員上前關切後，蔡男意識清楚且聽從勸導，稍退開碼頭避免落港；未料，晚間5點8分，海巡人員查看港區監視系統發現蔡男突然跳落港區，立即穿著救生衣並攜帶魚雷浮標下水救援，7分鐘內救援成功。

由於蔡男酒醉意識不清楚，頭部、胸部及手腳有明顯擦挫傷，由海巡人員以長背板固定後抬至岸上，送往台東馬偕醫院治療。

第一三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際及港區時，應注意自身安全；如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線；另提醒民眾，珍愛生命，拒絕自傷，免費安心諮詢服務專線1925幫助您。

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