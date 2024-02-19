元宵節將至，花蓮縣文化局響應龍年推出環保花燈「GOGO龍」，卡通版龍寶寶騎著綠能電動車的造型可愛，清新色系讓人感到療癒，且龍的翅膀還會因拉動小車而拍動，互動效果十足，即日起至24日止開放民眾免費索取，每日限量，送完為止。

吃湯圓、賞花燈的元宵節將在周六登場，文化局今年再度邀請紙雕藝術家洪新富，設計龍年精美元宵節花燈「GOGO龍」，大眼萌龍騎在綠能電動車上的造型十分吸睛，且整體色彩極為清新，有粉色、綠色、紫色、綠色及黃色等，就像是春天百花齊放的顏色，看起來相當柔和及舒適。

文化局表示，龍年花燈的創作理念為GOGO龍騎著綠能電動車，穿梭在花蓮山好山水中，採擷花蓮的美食與美好經驗，化為身上青春活力色彩，並把花蓮的美好分享給全世界，其身上的色彩也象徵的晴天氣朗，綠草如茵、繁花似錦、海洋波動，提把的星星則是讓人美夢成真、神清氣爽。

文化局接著說，今年花燈紙材一樣選用在環境中可自然分解且燃燒時不會產生戴奧辛的材質，LED燈具由庇護工場負責組裝，雖然整體花燈需要自行組裝，不過組包和上都有附上組裝影片QR code，讓民眾享受DIY組裝的樂趣。

特別的是，這組花燈「GoGo龍」全身的關節不僅能手動調整，當拉動前方的小車時，龍的翅膀還會隨之拍動，尾巴和頭也可隨著提動或風吹左右搖擺，互動感十足。

文化局表示，「GoGo龍」即日期可至文化局石雕博物館、圖書館、鐵道文化園區一館、花蓮縣考古博物館、花蓮縣政府服務台等館舍營業時間索取，每日限量，送完為止；花蓮縣政府中區服務中心及南區服務中心，及各鄉鎮公所也可以拿到小提燈，除了花蓮市及豐濱鄉未申請，數量及發送方式可洽各鄉鎮公所。