25歲日本人氣AV女優深田詠美擁有甜美的面孔與火辣身材，轉戰YouTube頻道後，粉絲人數瞬間飆升成人界女星榜首，未料日前被爆出前經紀公司從未幫她報稅，欠下日圓8000萬（約台幣1670萬元）導致存款一夕成空。如今深田詠美終於正面回應，同時宣布重大消息，憔悴模樣讓粉絲心疼不已。

日本狗仔《FLASH》日前爆料，深田詠美前經紀公司因未繳稅7年，使她被追徵8000萬日幣（約新台幣1670萬元）的稅金，導致存款一夕成空，她只好為了繳清欠稅努力工作，但因為她的形象大多與性有關所以很難獲得廣告贊助，而深田詠美也不忌諱的在社群平台X回應粉絲，出問題的是前公司「fortyfour management」，前公司高層已消失神隱，目前所在公司為「Mine's」。

深田詠美向粉絲們鞠躬道歉。（影片來源／深田詠美 Youtube）

就在18日深田詠美在頻道中更新影片，開頭即向粉絲們鞠躬道歉，只見她面容蒼白憔悴且整個人看起來瘦了很多，她宣布一起工作2年的經紀人準備離開，不捨擁抱並不斷表示，「不要辭職！不要辭職！不要辭職！」接著社長飯田祐基也現身鏡頭前，招募新任經紀人，儘管影片標題為「『重大發表』有關被追稅8000萬」，但卻沒提到任何欠稅相關消息，令網友相當困惑，要她多少解釋一下欠稅一事。

但有許多網友發現深田詠美的面容與以往相差不少，「你的臉看起來不奇怪嗎？你還好嗎？」、「詠美醬的臉色真的變色了，你沒事吧？請好好照顧自己」、「縮圖裡的臉好嚇人」、「好久沒見到她了，但我感覺她的臉色好像發生了一些變化」、「她的臉僵硬，我想她應該休息一下，她的人生還有很長的路要走。」