「3、2、1」原則「3」，是把獎金分成3等份，一份犒賞自己或家人，買一些平常想買但不能買的東西、吃大餐或安排旅遊；一份規劃1到3年的短期投資，因應人生不同階段的財務需求；一份規劃中長期的退休理財，儲備勞保、勞退以外的第三筆個人退休金。

「2」是投資組合同時納入ETF與主動式基金，兼顧主、被動投資的雙重優勢。王浩宇表示，ETF或主動式基金都是共同基金，具有資金門檻低、持股風險分散的特性，對於工作忙碌、薪資不高或不會研究企業財報的人，兩者都是簡單、能快速上手的理財工具。

不過，ETF最大特性是追蹤指數，以貼近指數報酬為目標，不需要經理人操盤，換股頻率低，交易成本也較低。相對地，主動式基金由經理人主動選股，以超越指數報酬為目標，交易成本相對較高，但往往有機會創造超額回報。

此外，現行國內上市ETF種類集中在台股、美債，至於發展較早的主動式基金，投資範圍遍及各國股票、債券，種類豐富，甚至不乏成立至今超過20年的長青基金。加上普惠金融趨勢，包括基富通在內的各大銷售機構都提供申購0手續費優惠，主、被動基金交易成本差距已大幅縮小，對投資人更加有利。

王浩宇認為，主、被動基金各擁優勢，投資ETF的人也會搭配優質的主動式基金強化績效，不管如何配置，最重要的原則還是「1」定要持之以恆，例如把獎金分拆為12包，每月定期定額投資，分散進場點、降低波動風險，即使是小資族也能逐步累積人生的財富。