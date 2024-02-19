南投縣1名預計6月要退休的謝姓警員，休假與3名朋友至國姓鄉乾溝村山區狩獵，未料，昨（18日）深夜11時許，他突然哀嚎倒地，同行朋友發現其背部中彈，當場失去呼吸心跳，嚇得叫救護車將他送醫救治，經急救仍宣告不治，警方獲報已返回現場調查釐清，確切死因將報警檢方相驗釐清。

據了解，中彈身亡警員年約50多歲，服務於埔里警分局，他休假跟著3名朋友到國姓鄉乾溝村山區狩獵，期間有2名朋友有事情先離開，18日深夜11時許疑有野生動物行經開槍射擊，警員哀嚎倒地，發現其背部中彈，當場就失去呼吸心跳，友人嚇得叫救護車，即使他送至佑民醫院急救，仍宣告不治。

警方在現場拉封鎖線調查採證並釐清案情。（翻攝畫面／楊靜茹南投傳真）

警方接獲通報立即啟動調查，除了找相關人員製作筆錄，並調查這把獵槍是誰所有，是否有向主管機關登記，也派員至山區進行採證，釐清死者是遭朋友當成「獵物」誤擊，或是獵槍不慎走火導致身亡，將逐一調查釐清。