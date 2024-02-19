大陸手機巨頭小米遭員工爆料月底將進行大裁員，採取只通知不協商的方式，資遣費為N+1水準，小米集團公關部總經理雖在微博上強調，並非裁員僅是正常人力調整，話題仍持續延燒。

爆料網友指出，小米趕在3月5日發放年終獎金前進行裁員，受影響的員工等於被坑了一筆年終獎金，該文章獲得小米員工證實，批評公司此舉是為了避免發放年終獎金而採取的低級手段。

話題鬧得沸沸揚揚，小米集團公關部經理王化周發文表示，公司並無任何裁員計劃，僅基於年終績效考核的正常人員調整，他還強調有注意到此事，開工第一天就進行多方確認。

早在2022年小米就曾進行裁員，當時傳出補償方案為N+2，規模高達6千人，甚至有員工試用期還沒過就被裁掉，對此，公司證實進行裁員，但規模並沒有媒體報導那麼多，還嗆聲誤解來自網路文章，會採取法律行動。

小米目前積極推動汽車業務，首款電動車SU7已經正式亮相，預計今年上半年量產，小米創辦人雷軍日前提到，為了能讓他把更多精力放在汽車業務上，集團總裁盧偉冰將兼任小米品牌總經理，未來手機發部會也會由盧偉冰主持。