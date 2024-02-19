Netflix影集《殺人者的難堪》改編自作家CCOMABE同名漫畫，《他人即地獄》導演李昌熙執導、編劇金多明執筆，除了找來名演員崔宇植、孫錫久和李熙俊擔綱主角，緊張又刺激的殺人環節、刑警與殺人犯的鬥智過程，更是讓《殺人者的難堪》榮登近期台灣Top10節目，9日公開後短短兩天登上孟加拉、印度、新加坡、泰國、越南等11個國家觀看時間排行榜冠軍。

想搶先知道《殺人者的難堪》有哪些精彩亮點嗎？現在就跟著《DailyView網路溫度計》小編，一起來看看這部劇有哪些網路話題吧！

＃三大男星齊飆演技

《殺人者的難堪》男主角崔宇植、孫錫久和李熙俊肯定是劇中亮點！崔宇植曾獲釜山國際影展年度演員獎、青龍電影獎最佳男新人獎，電影《屍速列車》、《寄生上流》及電視劇《那年，我們的夏天》都是他的代表作品，精湛的演技加上狗狗相，也讓崔宇植人氣迅速竄升。有別於以往浪漫形象，崔宇植這次挑戰飾演連續殺人犯李蕩，還意外發現自己有辨別惡人能力，無論殺了多少人都沒有留下任何跡證，想自投羅網也會被老天爺阻攔。

孫錫久則是因《我的出走日記》具先生聲名大噪，有別於上一部劇暖心氛圍，孫錫久在《殺人者的難堪》詮釋刑警張難勘角色，留著經典落腮鬍造型，透過驚人的直覺不斷追查殺人犯李蕩犯罪證據。

李熙俊自2007年出道以來參與多部作品，包含《順藤而上的你》、《宥娜的街》、《藍色海洋的傳說》、《黑道律師文森佐》，這次在《殺人者的難堪》以前刑警、前英雄宋村身份，不斷追蹤李蕩行蹤，三人在劇中激盪的火花絕對是必看重點。

＃鏡頭轉換恰如其分

《殺人者的難堪》在分鏡上運用巧妙運鏡過程，例如李蕩被便利店客人金明振（趙賢宇飾演）毆打時，他忽然間想起在高中時期和好友京煥（崔善宇飾演）被同學霸凌場景，此外，前刑警宋村私下找到涉嫌殺人的河尚敏（盧載沅飾演）住家，刑警張難勘與安勇才（權多咸飾演）兵分兩路前往李蕩、宋村住家，兩個名場面皆不停切換鏡頭，讓電腦前的觀眾心情也跟著緊張萬分啊！

＃童星被換臉掀熱議

劇中飾演男主角孫錫久童年的童星姜智錫，因容貌與孫錫久本人相似度極高而成為話題。不過據韓媒《nate news》報導，《殺人者的難堪》導演李昌熙受訪時坦言孫錫久童年角色的臉是使用Deepfake（深偽技術）CG特效，利用人工智慧合成現有人物臉部製作而成，「演戲是兒童演員，臉部是收集孫錫久童年照片加入CG技術製作的」。

李昌熙坦承為了追求真實感，加上孫錫久童年照不多，必須額外建模，因此花了很多錢，但他也說明使用Deepfake技術原因，「在電視劇和電影中，其他演員扮演童年角色，事實上是另一張臉，這在電影上是允許的，但我不喜歡這樣」，此外，李昌熙透露登場人物昔日場面沒有台詞的原因，主要是因為使用Deepfake技術關係，因此童星可以不用說台詞，包含第五集中崔京我（林世柱飾演）舊照也是使用CG技術呈現。

不過姜智錫原本容貌就與孫錫久相似，兩人合照曝光還有不少南韓網友表示，「神貌相似，我期待智錫的未來」、「真的有兄弟的感覺」、「我對智錫印象深刻」，如今導演承認使用Deepfake技術換臉，也引來兩派網友熱議。

《殺人者的難堪》藏彩蛋？網見熟悉台灣美食：好低調的置入行銷從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看《殺人者的難堪》近二個月聲量趨勢，可以發現2024年1月11日Netflix公開《殺人者的難堪》正式前導預告，同時也釋出首波劇照，加上適逢過年追劇檔期，引發劇迷關注，網路聲量累積179筆。

2024年2月13日，有網友在臉書《NETFLIX新台灣討論區（非官方）》社團發現《殺人者的難堪》第六集藏有小彩蛋，在剩下31分34秒處，羅賓（金曜漢飾演）被揍倒撞飛時，突然出現台灣佳德鳳梨酥，「應該沒看錯吧？如果是，必須說這劇組懂吃，佳德真的不錯」，網友見狀也紛紛表示，「這麼暗還看得出來，厲害」、「只能說眼力真好」、「台灣鳳梨酥享譽國際，我最喜歡小潘」、「我去年去首爾玩，找韓國朋友，也是送他們佳德鳳梨酥耶」、「好低調的置入行銷我喜歡」，還有人表示，「我喜歡吃俊美勝過佳德，雖然兩家都好吃」、「唯一吃微熱山丘」，網路聲量累積301筆。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月18日至2024年02月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《殺人者的難堪》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。