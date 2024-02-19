這個被外界視為未來6到9個月，公司行號資本支出的領先指標，12月月增2.7%，較市場估增2.5%稍佳。另外，剔除船隻與電力設備等波動性較大的產業後，此核心訂單年減0.7%，也較預估值年減1.4%要好一點。

若就產業面來看，來自製造業者的訂單在去年12月月增10.1%，主要是拜化工以及資通訊所賜，11月則是下跌7.8%。因為郵務、運輸以及電信業訂單量減，服務業的則是繼11月小減0.4%後，續挫2.2%。

日本政府樂觀指出，由於多項產業對馬達、電子和電信設備需求增加，今年1到3月的核心機械訂單估可望季增4.6%。另外，此訂單已連續14個月出現停滯狀態，去年10到12月期間更是下滑1%。

經濟學者認為，雖然資本支出整體需求還是蠻強的，但在經濟活動慢慢重回正常化的同時，非製造業似乎比較疲弱。日本內需市場復甦緩慢，主要也是受到海外景氣不太好所影響。