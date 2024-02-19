在辦公室空間上運用巧思，考量如天災等非人為因素發生，總部若有無法營運之情況時，板橋辦公室可隨時切換為異地備援辦公室，以符合ISO 22301「營運持續管理」和ISO 27001「資訊安全管理」之認證要求，增加辦公空間使用的高效率，隨著新辦公室的啟用，國泰投信希望透過融合活力及自然的辦公環境，提升團隊的行動力、數位力及創新力，再創經營佳績，持續與時俱進，期許續居台灣資產管理業之領導品牌，成為亞太地區最佳資產管理專家。

國泰投信以打造「有溫度的未來辦公室」為設計概念，板橋區新落成辦公室整體風格跳脫傳統金融業冷硬的職場印象，多處採用ESG自然原木色調，規劃無隔閡開放式的座位空間，呈現行動辦公的活潑新氣象。板橋區辦公室位於板橋曼哈頓金融大樓。在規劃上充分考慮員工的需求，提供靈活不受限的工作區域，強調舒適度和可持續性，能讓員工立即適應工作環境，在裝潢、家具選擇上納入綠色採購及永續的因素，實現企業對環境永續的高度重視，更能凝聚員工對公司的認同感，多元化的空間包括打造成如同電話亭的兩人會議空間、有舒適沙發椅的休憩區等，可供作團隊聚會或小型會議使用。