金廈海域緊張氛圍升溫，大陸海警宣布將在金廈海域常態化執法巡查。馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受《POP撞新聞》專訪，感慨馬總統時代的「互不否認治權」的時代已經消失，並強調九二共識或許過時但是有用，若民進黨不接受九二共識，要不要接受憲法一中各表？呼籲準備就任總統的賴清德回歸憲法，面對兩岸的憲法、歷史、民族、現實。

蕭旭岑指出，正值敏感時期，蔡賴政權交接，在賴清德將來兩岸路線還是問號之前？為何不能好好處理這件事？這問題不容小覷，馬總統擔心這件事情不曉得在520前會走到什麼地步？擦槍走火的可能性正在升溫，也會投射到未來賴清德兩岸關係的起點，此事若沒處理好，未來兩岸關係可能要悲觀看待。

蕭旭岑直言，馬總統時代的互不否認主權、互不否認治權的時代已經消失；過去在兩岸互動的善意下，可以靠陸委會與國台辦、兩岸兩會協商解決，基於兩岸一家親與互信基礎，大陸會尊重我們政府對大陸漁船的作為，這是互不否認治權，現在連這個都抹去，時間點還在賴清德就任前幾個月，這動作是非常大的，我們政府要相當小心。

對於網友批評九二共識過時言論，蕭旭岑解釋，過時但是有用，有用才對台灣好，他形容兩岸關係像是脆弱嬰兒，要搖籃保護他，而這個「搖籃」就是憲法一中原則，但是搖籃躺起來可能還是太堅硬，所以國民黨發明了軟墊，就是一中各表的「九二共識」，讓嬰兒可以躺的比較舒服，就安全了。

蕭旭岑說，民進黨拿不出新的護墊，又對國民黨的護墊潑糞，丟掉這個護墊結果連嬰兒都給丟掉了，民進黨不喜歡九二共識這個護墊，那就要面對堅硬的搖籃，就是憲法一中原則，民進黨不接受九二共識，那願意公開說憲法一中原則嗎？願意公開說兩岸不是國與國關係？兩岸是一國兩區概念？若是民進黨願意承認一中各表，大陸沒理由不跟民進黨談。

蕭旭岑指出，馬政府時期是基於九二共識的兩岸紅利，蔡英文上任後也說「維持現狀」，嘴巴上否定九二共識，還是接受了ECFA、接受兩岸之間可以往返交流。蕭強調，兩岸問題只能兩岸自己解決，不可能依靠外國解決，依靠外國會讓台灣克里米亞化、烏克蘭化，回歸憲法一中都可以有平等對談的機會，賴清德不也說想找大陸國家主席習近平吃晚餐喝珍奶？沒互信怎麼坐下來談？

蕭旭岑也提醒，此次大陸漁民事件，對岸民間已經有聲音不滿，甚至也有少數極端言論在發酵，民間還是應該要有善意的互動，兩岸人民互相抱持善意，政府再怎麼對立也不會擦槍走火，這次事件政府應該好好處理，海巡署對於一些有爭議的事情，比如追捕過程的畫面，是不是可以公開來消弭雙方情緒，而不是推給偵查不公開，反而造成誤解跟不必要的情緒升溫。

蕭旭岑喊話賴清德，回歸中華民國憲法是唯一生機，兩岸要互動沒辦法脫離憲法、歷史、民族、現實，這些都不可能回避掉。