香港《基本法》第23條立法公眾諮詢將於本月28日結束。香港商務及經濟發展局局長丘應樺表示，法律是保護性質，強調立法不影響外商正常商業行為及特區駐美國經貿辦招商引資的工作。

香港商台報導，丘應樺接受訪問時指出，特首李家超已親自主持解說會，向外國駐港領事及外國商會等，講解23條立法細節。他指，有外商關注「國家秘密」的定義，憂慮一些生意上的數據來往會否觸犯法例，認為清晰界定有助外商做生意，他指做生意經常與外國夥伴溝通，重申法律是保護性質，正常商業行為不會觸犯法例。

丘應樺稱，立法也不影響特區政府在美國的3個經貿辦工作，指經貿辦專注搞經濟，沒有政治的目的，經貿辦會以貫宗旨辦事，推廣商業、經濟及文化發展，不會因23條就「綁手綁腳」或利用法例限制商業投資。

至於去年施政報告提出發展「總部經濟」，吸引海外公司在港設立總部。但近年不少外資總部撤出香港，去年駐港地區總部數量減少5.3％，是自2012年有記錄以來最少。

丘應樺不同意是外資撤走，指過去三年的疫情下有總部遷離香港，遷往新加坡，同時有總部正計劃回港，但安排需要時間，認為坊間有些報導未掌握實際的數據。他指對香港有信心，相信外資總部會陸續回港，一步一步回到以前的水準。

另外港府在2022年初，申請加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），原本預計18個月後，即去年年中正式加入。丘應樺指，申請程序有延誤，最初的15個成員國在去年中才完成核實加入，目前仍然未制定其他國家及獨立關稅區加入RCEP的細則，他指，不能預計何時才能正式加入，但期望今年內能成事。