代表民進黨參選立法院長的不分區立委游錫堃，在連任失敗後宣布辭去立委職務，由位列不分區第13順位的基隆長庚血液腫瘤科主治醫師王正旭遞補。王正旭今日在太太陪同下宣誓就職，他說，自己的專業在醫療，會致力提升人民健康，把角色扮演好，盼未來能進入社會福利及衛生環境委員會發揮所長。

立法院今日舉辦王正旭的就職宣誓儀式，由大法官監誓，立法院長韓國瑜、民進黨團立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤及書記長莊瑞雄，以及民進黨立委邱泰源等人到場觀禮。

王正旭受訪時指出，他的專業在醫療，準總統賴清德對打造健康台灣有極大期許，盼透過大家協助，將台灣人民健康當成重要議題，而他未來最重要的工作是如何提升台灣人民健康，這是未來要持續努力的方向與目標。

王正旭說，自身專業適合在衛環委員會貢獻心力，會以此為首選，就算第一時間無法進入，也會朝這個努力前進。至於是否有意爭取召委，他則說，這是個目標，但他剛進入新的環境，要努力學習，學習典範就是曾任衛環召委的邱泰源，邱對他也有很多期許，若有機會擔任召委，相信能透過傳承把角色扮演好。

王說，醫師公會的醫界同仁，還有他的家人、長輩及朋友，都很關心他在國會上的表現，也會督促自己把角色扮演好。