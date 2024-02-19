宏捷科1月合併營收達4.2億元，月增8.1%、年增254%，為110年11月以來單月新高，宏捷科表示，客戶庫存調整已經告一段落、且近期三星Galaxy S24 AI手機熱賣，更早包括中國的小米、VIVO等中國手機品牌積極導入AI功能、造成市場搶購熱潮，可見新一代AI手機各品牌的爭相上市應該可望帶動一波新的AI換機潮，隨著折疊手機的盛行及AI導入手機應用，加上原本高度成長的新興市場需求強勁，終端客戶積極備庫存外，新產品的開發亦持續增加，預估第1季合併營收將優於去年第4季；美系外資最新報告預估宏捷科第1季合併營收將季增6%。

美系外資指出，由於主要客戶需求強勁，且市佔率持續增長，加上宏捷科有望成為高通智慧型手機GaAs主要代工供應商，我們預期宏捷科2024年合併營收可望年增60%，上調宏捷科今年獲利，預估宏捷科今年每股盈餘可望達3.83元，重申「建議買進」評等，目標價也上調至175元。