大陸外交部長王毅17日在出席慕尼黑安全會議期間會見德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。王毅表示，中德之間沒有根本利害衝突，應保持交往，鞏固互信。

王毅說，中德之間沒有根本利害衝突，共同利益不斷鞏固擴大。面對當今世界變局亂局，中德作為兩個大國和全球經濟增長的重要引擎，應保持交往，增進了解，鞏固互信，推動中德關係始終沿著正確軌道發展，為維護和平穩定、促進發展繁榮作出中德貢獻。這不僅符合兩國利益，也將為中歐和世界帶來利好。

王毅表示，過去一年來，中德各層級交往全面恢復，合作機制陸續激活，特別是新一輪政府磋商成功舉行，各領域合作取得新成果。中方願同德方一道，排除干擾，形成更多共識，在涉及各自核心利益問題上相互理解、相互支持。

據大陸外交部官網引述，貝爾伯克表示，世界面臨衝突和挑戰，德中應在擁有共同利益的領域加強合作，展現國際擔當，在存在分歧的領域妥善處理，相向而行。德方願同中方落實好德中政府磋商成果，開展地區事務磋商，加強應對氣候變化、暢通國際貿易航道等合作。

雙方還就以哈衝突等交換意見。