一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

把握好天氣，中央氣象署今（19）日指出，今起至周三各地天氣穩定，中南部高溫上看30至32度，但周四起鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部轉為有雨的天氣型態，溫度也會下降，周六元宵節西半部低溫下探14度，花東地區16至18度。

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

氣象署預報員李孟軒表示，今天至周三，各地天氣穩定，僅東半部、恆春半島零星降雨，北部山區明、後天也有零星降雨。今天北部高溫28度、中南部30至32度、花東地區26至28度，各地低溫18至20度，西半部留意日夜溫差大。

他說，周四起鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部局部短暫雨，隨著鋒面逐漸南下，溫度漸降，周四晚上到周五，北部落差10度，周五北部白天高溫17至18度，其他地區氣溫也會下降。

另外，李孟軒提醒，周四前，金馬地區易有霧，西半部在夜晚清晨也有局部霧情形；周三北部地區出現霧的情況，可能持續至上午，留意影響能見度。