日職讀賣巨人將在3月在台北大巨蛋迎戰中職中信兄弟及樂天桃猿，台北市產業發展局商業處與東區商圈合作推出「遊東區折抵券」。（北市商業處提供／蔡佩珈台北傳真）

日職讀賣巨人將在3月在台北大巨蛋迎戰中職中信兄弟及樂天桃猿，台北市產業發展局商業處與東區商圈合作推出「遊東區折抵券」，只要購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即起至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片即能參加抽獎，2月26日抽出2萬份幸運兒獲得100元「遊東區折抵券」。

台北市商業處說明，2月19日至2月25日晚上24點止，「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」輸入基本資料、訂單編號及上傳票券照片，即可參加抽獎，將於2月26日抽出2萬份幸運兒獲得100元「遊東區折抵券」。

北市商業處表示，中獎者在2月28日至3月10日可到指定特約店家消費、使用折抵券，建議參加抽獎的民眾透過台北通首頁活動Banner登錄票券，中獎領券方便、快速，未使用台北通的民眾可先行至活動官網登錄，中獎後完成台北通下載註冊，以利後續領券。

商業處表示，特約店家類型有美食特產、生活雜貨、休閒娛樂等近百間，有吃有喝有玩，歡迎來觀看棒球賽的民眾一同至鄰近大巨蛋的東區商圈走走逛逛，買好買滿。