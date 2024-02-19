交通部觀光署依發展觀光條例與旅行業管理規則，禁組團赴中國大陸旅遊，法源引發爭議。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌表示，交通部是用不確定法律概念套用，發展觀光條例不是事前可發禁止命令的依據，這樣硬拗的說法，從學界到業界罵聲一片，他更反問交通部「依照發展觀光條例所做的禁止命令何時生效？」

黃國昌說，民進黨政府對於禁止法源說明，前後不一致，說法一日數變，發展觀光條例法條是找不到任何法源後，硬掰出來的法條，從宣布禁團令後很長一段時間，請中央說明法源基礎在哪？根本講不清楚，當初回應是疫情關係，但卻被戳破，疫情早就結束，中央疫情指揮中心也解散。

黃國昌表示，綠委又開始出來講，依據兩岸人民關係條例實施，還對民眾黨主席柯文哲潑糞稱心中沒有兩岸人民關係條例，所以不知道法源是什麼，但他公開請教閣揆陳建仁，結果民進黨政府包含陳建仁也發現兩岸人民關係條例沒法源。

黃國昌更點名綠委鍾佳濱，他表示，「請教民進黨鍾佳濱，所謂兩岸人民關係條例到底是哪一條，要不要講清楚，當初對柯潑糞，不用道歉嗎？基本擔當都沒有嗎？」

黃國昌批評，民進黨政府被逼到沒辦法，胡亂找發展觀光條例當作基礎，但發展觀光條例是透過不確定的法律概念，做事後評價處罰依據，所謂不確定的法律概念就是侵害國家利益，而觀光條例處罰條文主要集中在有人透過非法方式跑來台灣，透過旅遊業者幫忙假文件，過去交通部曾以此開罰。

黃國昌強調，發展觀光條例不是事前可發禁止命令的依據，民進黨政府確定還要繼續硬拗下去嗎？再問更具體，「依發展觀光條例所做的禁止命令何時生效？請交通部回答」，不要用一個謊言跟荒謬說法，想拯救法源跟荒謬說法，最後還是會被法源跟荒謬說法淹沒。