立法院將於明（20）日開議，8個常設委員會將於29日舉行召委選舉，不過藍綠皆表態不會與民眾黨團合作。對此，前國民黨立委陳學聖呼籲民眾黨別繼續沈迷在大選時的話術、幻術，若仍想站在道德的制高點，刻意鄙視其他105位立委，最後恐陷入困境。

陳學聖今在臉書指出，民眾黨立院黨團第一仗，在正副院長選舉二輪投票時棄權，就已被看出原本想要左右逢緣、藍綠通吃的意圖，變成左支右絀、藍綠皆空。如今召委選舉，藍綠表態獨立作戰，不和民眾黨合作，陳學聖說民眾黨除非8席立委全部集中在某一委員會拚看看，還要看藍綠要不要讓或祭出人海戰術，否則民眾黨極有可能一席召委都沒有。

陳學聖提到，過去任何第三大黨，不論新黨、親民黨、台聯、時力，有些規模還比民眾黨小，都會有召委席次，甚至連無黨籍高金素梅一個人，也都有機會當上召委，為何擁有8席立委的民眾黨，卻全然皆空，民眾黨真的要好好想想。

陳學聖也呼籲民眾黨不要繼續沈迷在大選時的話術、幻術，立法院五湖四海之人皆有，比民眾黨委員從政資歷豐富的比比皆是，若某些人仍把自己站在道德的制高點，刻意鄙視其他105位立委，最後民眾黨很可能就會在泥沼中，繼續陷入困境。