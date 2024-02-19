南太平洋國家巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）昨（18）日破曉前發生至今「最大規模」的部落衝突，敵對部落使用AK-47步槍等「高火力槍枝」，警方描述至今一共在路邊、草叢、山丘發現64具遺體，死亡人數恐再攀升。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、路透社、澳洲廣播公司（ABC）報導，巴紐北部高原地區恩加省（Enga）的瓦佩納曼達縣（Wapenamanda District），18日破曉前發生大規模部落衝突，當地警方表示，敵對部落Ambulin、Sikin及盟友在衝突中使用AK-47、M4步槍等「高火力槍枝」。

警方指出，截至今（19）日上午，一共在道路、草叢、山丘地取回64具遺體，當地媒體指出，預計死亡人數會再攀升。

外媒描述警方的現場影片與照片，路邊躺著血跡斑斑的赤裸遺體，卡車上堆放著一具又一具遺體。

巴紐高階警官卡卡斯（George Kakas）表示，這場部落衝突可能是恩加省、甚至是整個高原地區至今最大規模的流血衝突。

他說，其中一支部落與盟友、傭兵在前往鄰近部落攻擊途中遭到埋伏、槍殺，整個鄉間、樹叢都是遺體，他說警方及軍方必須盡最大力量平息衝突，之後才開始一一取回「散布在戰場、道路、河邊的遺體」，並將遺體搬上貨車，隨後送至醫院。

他說當局仍在統計被槍殺、受傷、跑進樹叢的人，「可能有更多人死在樹叢裡」。

澳洲廣播公司將這起血腥部落衝突描述為「大屠殺」。

目前巴紐軍方已派出100名士兵進駐當地，不過軍方的人數及武力仍趨於劣勢，影響力有限。

巴紐一共有數百支部落，許多部落仍居住在荒涼、偏遠區域。

文章來源：At least 53 killed in tribal fighting in Papua New Guinea, ABC reports
文章來源：Dozens killed in ‘largest’ tribal clashes in Papua New Guinea
文章來源：At least 53 killed in massacre in PNG highlands

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