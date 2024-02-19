南太平洋國家巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）昨（18）日破曉前發生至今「最大規模」的部落衝突，敵對部落使用AK-47步槍等「高火力槍枝」，警方描述至今一共在路邊、草叢、山丘發現64具遺體，死亡人數恐再攀升。
綜合半島電視台（Al Jazeera）、路透社、澳洲廣播公司（ABC）報導，巴紐北部高原地區恩加省（Enga）的瓦佩納曼達縣（Wapenamanda District），18日破曉前發生大規模部落衝突，當地警方表示，敵對部落Ambulin、Sikin及盟友在衝突中使用AK-47、M4步槍等「高火力槍枝」。
警方指出，截至今（19）日上午，一共在道路、草叢、山丘地取回64具遺體，當地媒體指出，預計死亡人數會再攀升。
外媒描述警方的現場影片與照片，路邊躺著血跡斑斑的赤裸遺體，卡車上堆放著一具又一具遺體。
巴紐高階警官卡卡斯（George Kakas）表示，這場部落衝突可能是恩加省、甚至是整個高原地區至今最大規模的流血衝突。
他說，其中一支部落與盟友、傭兵在前往鄰近部落攻擊途中遭到埋伏、槍殺，整個鄉間、樹叢都是遺體，他說警方及軍方必須盡最大力量平息衝突，之後才開始一一取回「散布在戰場、道路、河邊的遺體」，並將遺體搬上貨車，隨後送至醫院。
他說當局仍在統計被槍殺、受傷、跑進樹叢的人，「可能有更多人死在樹叢裡」。
澳洲廣播公司將這起血腥部落衝突描述為「大屠殺」。
目前巴紐軍方已派出100名士兵進駐當地，不過軍方的人數及武力仍趨於劣勢，影響力有限。
巴紐一共有數百支部落，許多部落仍居住在荒涼、偏遠區域。
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