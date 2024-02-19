高雄全家海神職業籃球隊為照顧球員健康並維持球隊競爭力，特別與財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 ( 下稱：高醫大附醫 )及天主教輔仁大學附設醫院合作，兩大醫療中心強強聯手，建立南北雙城運動醫療聯盟，提供從南到北、球場到診間的全方位醫療網絡，守護高雄全家海神隊，並讓球員無後顧之憂全力拚戰。

高雄全家海神隊18日賽前邀請高雄全家海神董事長兼領隊侯嘉騏，致贈予高醫大附醫黃炫廸副院長及輔大醫院江清泉副院長兩院專屬球衣，感謝高醫大附醫及輔大醫院的大力支持與照顧。

高雄全家海神隊執行長李偉誠感謝輔大以及高醫醫療團隊，建立從南到北全方位的醫療網絡，提供球隊最專業、即時且最頂尖的運動醫療照護，成為海神隊全台征戰、爭取佳績的最佳後盾。

輔大運動醫學中心以骨科作為醫療核心，整合物理治療師、頂尖運動傷害防護師以及營養師、心理諮商，並搭配各種訓練與治療儀器，提供客製化運動醫學管理的全人照護，運動醫學支援的運動項目除了常見的籃球、棒球之外，排球、羽球、足球、網球、桌球、無舵雪橇、韻律體操、競技體操、游泳皆為照顧範圍。

輔大運動醫學中心將提供自費治療的資源支持，及門診、急診、檢查快速通關。輔大醫院江清泉副院長指出，「頂尖的服務首先強調安全，輔大將致力於成為運動員最信賴的運動醫學團隊。」

高醫醫療團隊由骨科部、復健部、營養部及運動醫學系等相關單位組成照護團隊，骨科部周伯禧教授指出，高雄醫學大學及高醫醫療團隊擅長於結合運動醫學與運動科學的精準運動醫療，長期協助眾多菁英選手重回高強度的運動賽事，從健康檢查、醫療防護到主場賽事醫療照護，建立全方位的醫療網絡，提供海神隊最頂尖的運動醫療照護。