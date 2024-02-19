台糖安心豚瘦肉精爭議，民進黨立委林俊憲拋出要盧秀燕到立法院備詢，但被藍委王鴻薇砲轟完全沒尊重地方自治精神，聲稱高雄發生毒辣椒粉、台南登革熱，是否也要要求縣市長備詢。對此，立法院民眾黨團副總召黃珊珊說，邀請地方政府有相關權責在，但仍要互相尊重。

黃珊珊說，回到最簡單的憲法67條，立法院各委員會可以邀請各界人士到政府官員做相關答詢，但地方仍有自治權限，不是不能邀請，而是邀請必要性跟爭議多少？地方政府有狀況，立院要了解的話，應經過相關程序，若大家要討論瘦肉精，但行政院應該先把處理的狀況先跟立院報告。

另外，針對大陸漁船翻覆事件，台辦稱金廈不存在限制水域。黃珊珊說，兩岸之間最大癥結還是中斷聯絡，就是對於台灣漁民權益，民眾黨團一定全力捍衛，對中華民國主權不退讓，對於漁權在海域上受到侵擾，當然要採取最堅定立場。

黃珊珊強調，重點是政府跟對岸完全沒聯繫管道，人民受傷害時沒辦法受到相關協助，還是回到原點，維持主權之外，也要建立溝通管道，民眾黨會站漁民立場，希望第一線包括海巡人員能得到安全保障。