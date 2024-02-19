南韓頒獎典禮「Hanteo Music Awards」18日落幕，典禮邀請NCT DREAM、ZB1、ATEEZ、aespa和Kep1er等人氣團體出席；不過該場活動卻因動線及觀眾席分區問題，導致搖滾區一團亂，不僅粉絲不停推擠，讓偶像們看了相當擔心，更有人大打出手，甚至還有觀眾直接在搖滾區拉屎。
今年Hanteo Music Awards結束後，南韓推特上便出現「拉屎的人」、「拉屎的事」、「金地雄退團」等相關關鍵字登上熱搜；據現場觀眾發文指出，由於搖滾區觀眾拉屎的關係，味道臭得讓人受不了。
對此，網友指出，因現場動線安排問題，導致觀眾出入廁所不便，而該名當事者也發文道歉，表示願意賠償服裝等相關清洗費，網友們也相當同情他「好可憐，會留下陰影吧」、「一定是憋不住了才拉出來」、「真的心疼，都是主辦方的問題」。
另外，由於先前ZB1成員金地雄跟粉絲進行線上簽售會，在關鏡頭後疑似傳來髒話，雖公司事後已進行數位鑑識，韓媒《Dispatch》也向當天工作人員求證，更公布鑑定結果，認為當天罵髒話的另有其人，但部分人卻不買單；因此，有位粉絲便在ZB1演出時，大喊「金地雄退團」，引起其他粉絲不滿，當場打了起來，而在藝人席的ATEEZ隊長弘中和成員旼琦看到台下一片混亂，嚇得瞪大眼睛，弘中也告知保全處理。
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