桃園市一名18歲的女子，18日疑似情緒不穩，跑到住家頂樓後，跳到鄰居家的遮雨棚上坐著，鄰居發現後嚇了一跳，趕緊報警求助。大園警方獲報後，前往安撫朱女的情緒，並通知消防人員前來救援，順利協助她脫困，警方後續也通知朱女家屬前來將她帶回家休息，結束這場虛驚。

大園警分局潮音派出所於18日11時許接獲民眾報案，稱其在家突然聽到前陽台遮雨棚傳來一陣聲響跑出門查看，赫然發現有一名女子坐在其住家陽台遮雨棚上，隨時都有可能墜落相當危險，請警方到場協助。

員警獲報趕到現場，發現女子精神狀況似乎不太穩定，便立即跑上頂樓安撫女子的情緒，並通知消防人員到場救援，所幸在警、消的合力之下，女子終於平安獲救，員警也透過鄰居得知其女子的住處，隨即與其家屬聯繫。

朱女的奶奶接獲通知後向警方表示，孫女有精神上的問題，有時會做出失控的舉動，平時只有她與孫女同住，當天上午她看孫女精神狀態正常，便出門到醫院看診，沒想到會發生這種事，以後會更加注意孫女的狀況。朱女後續由其舅舅帶回安置休息，家屬也感謝警方的積極幫忙。

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