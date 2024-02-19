趙櫻子拍宮廷戲需要經常下跪，留下後遺症。（中視提供）

趙櫻子在《長安諾》展開虐戀。（中視提供）

宮鬥劇百看不膩，中視8點檔正熱播由成毅、趙櫻子主演的古裝劇《長安諾》，也有不少宮中爭鬥戲碼，成毅與韓棟飾演同父異母兄弟，父皇死前明明遺詔是要傳位給成毅，不料韓棟被野心蒙蔽，硬生生逼迫成毅的母后陪葬，還欺瞞成毅奪走皇位，更讓成毅崩潰的是，韓棟還娶了他喜歡的女人賀蘭茗玉！

飾演女主角的趙櫻子受訪時提及，劇中她委屈嫁給皇帝，大婚那天，小叔蕭承煦(成毅飾)走進大廳，她作為嫂嫂要跟小叔敬茶，當看到心上人成毅時，趙櫻子就不自覺地流淚，「我已經和角色融為一體，更覺得這麼相愛卻不能在一起，真的很揪心。」趙櫻子更透露，拍攝當下只要看到成毅的臉就會秒落淚，「我自己入戲很快，前一秒跟大家嘻嘻哈哈，下一秒馬上就進入狀況，不需要太多醞釀。」

《長安諾》是根據《孝莊秘史》改編，劇情曲折複雜又虐心，劇中賀蘭茗玉一角就是原著中的「大玉兒」，女主角趙櫻子形容這是她演藝路上一直夢寐以求的角色，劇中從17歲的少女演到40歲，頗具難度，包括造型、眼神等都要講究，但當時因為是依場景而非劇情先後發展拍攝，所以經常是少女時期與中年時期跳拍，有時為了搶時間，妝感來不及改，趙櫻子事後自己看播出，透露其實從眉毛就能看出小端倪，像是少女時是平眉，中年後照理眉毛會微微下彎，但眉妝根本沒變，加上趕戲睡眠不足，有時狀態沒有很好，這讓她覺得有點遺憾。但整齣戲她演起來還是相當過癮，「希望透過這個角色，讓大家認可我的演技」，趙櫻子演出後覺得女主角人設非常隱忍、大愛無私，一生經歷都是值得女性學習。

男女主角成毅和趙櫻子真實年紀其實一樣大，但因為成毅外型清秀，相較之下女生就顯得成熟，當網友評論男女主角感覺差了一輩時，趙櫻子坦言覺得滿難過的，她與成毅在另一部戲《琉璃》也有合作，她飾演的東方夫人是比成毅大的前輩，所以讓觀眾留下印象，但其實當時《長安諾》是先拍卻比《琉璃》晚播出。

《長安諾》引發熱議的還有賀蘭茗玉對蕭承煦是不是存有「利用」的心態，趙櫻子則幫女主解圍認為那是一種「倚賴」，但確實許多事都傷透男生的心，所以當初戲約上門時，趙櫻子一度婉拒，因為擔心會被觀眾討厭。

趙櫻子出道多年演過不少戲劇，接演《長安諾》擔綱女主角，她自然很願意為戲犧牲，像是有一場戲她被擄走當人質，先是手要綁起來，旁邊還有火在燒，整個人眼睛和臉都燻到髒髒的，很遭罪，接著還在地上被馬拖著走，背部只靠著軟墊在地拖行，來來回回拍了10幾次，讓她回想起來直呼「慘」。也因為拍攝當下正值冬天，拍宮廷古裝戲又免不了下跪，殺青後發現膝蓋落下病根，導致蹲下後會起不來，或是蹲個2分鐘，就得有人扶著，但最後看到戲劇播出的效果好，就覺得一切都值得。由成毅、趙櫻子主演的虐心宮鬥劇《長安諾》周一至周五晚間8點正在中視播出。