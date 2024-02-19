兒少性剝削條例修正後，衛福部認為，兒少影像無論是真人或人工智慧製作，只要會讓人聯想到性就不應散播。不過，在法界卻有質疑。承萬法律事務所律師蔡尚謙指出，兒少性剝削條例是特別刑法，適用刑法處罰原則，但整部法律看不出有處理虛擬問題，衛福部稱涵蓋虛擬或二創範圍，恐有擴張解釋疑慮。

蔡尚謙表示，兒少性剝削條例第二條是定義何謂兒童或少年性剝削行為，第三款雖修正為「與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品」，但以法律的文義解釋及體系解釋脈絡來看，不同條款相互間，皆看不出在處理虛擬兒少色情問題，衛福部擴張解釋，有違法律明確性原則。

蔡尚謙解釋，刑法基於謙抑性、明確性原則，應從嚴解釋構成要件，不能浮濫籠統加以處罰，兒少性剝削條例是特別刑法，也需要秉持這些原則，兒少性剝削條例雖然有加上「引起性慾」的規定，也僅是比照大法官釋字407、617號對於「猥褻」定義的用語，並非在處理虛擬兒少色情問題。

蔡尚謙強調，虛擬影像沒有受害人，在現實中並無實際兒少受到傷害的情況下，主管機關逕自認定並擴張解釋，對言論與思想、創作自由會產生箝制效果。

蔡尚謙指出，iWIN基於兒少權法受理申訴執行，便是受託行使公權力，但問題是該法條解釋空間可以上綱到哪個地步？是否有取代法院審判？言論自由本應最小程度限制，兒少當然不應該作為性的客體，但政府不能因涉及兒少權益就無限上綱。

蔡尚謙表示，從立法目的觀察，雖有「避免觀看兒童或少年色情圖畫、照片之人，採取實際行動侵害兒童或少年，提高犯罪之危險性」，但此推論存有滑坡謬誤，應有實證研究基礎作為參照，日後無論是否修法或在執法標準上，都應更加謹慎，避免言論及思想審查。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。