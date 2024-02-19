台積電是許多人夢寐以求的公司，但高薪相伴的是高工時、高壓的工作環境，一名網友發文表示，他朋友是頂大理工科系畢業，進入科技業工作月薪卻只有6萬，已經40幾歲了猶豫該不該轉去台積電，此貼文引發討論，許多網友搖頭勸退。

原PO發文指出，從頂大理工科系畢業的朋友誤入科技慘業，到現在月薪只有6萬，要加班才會到7、8萬，但最近公司常常沒班可加，在單少、或無單接的時候，偶爾還會放無薪假，年終也很少只有半個月。

原PO透露朋友想轉戰台積電，因為聽聞很缺人，薪資福利也很好，只是可能要多加班，還有管理階層的嘴臉不太好，但朋友不怕加班，為了多賺些錢，也可以忍受非人管理，只是年齡四十好幾了，但毅力應該還行，也可以從最基層做起，他疑惑「這樣值得轉去台積電嗎？薪資可以在短時間調得比原來高許多嗎？」

其他網友則說，「40幾歲，作業員有機會，工程師就算了」、「40幾了，除非你學識頂天，不然為啥要你這老頭，小鮮肉大學生比你耐操多了」、「這年紀除非你工作經歷很夠力，不然還是算了」、「TSMC重點真的是年輕」；也有網友建議「去系統廠之類的當主管，至少比現在高很多」。