針對iWIN下架虛擬作品，不少業界繪師擔憂，主管機關定義虛擬角色為兒童太困難，標準不清恐導致從業人員生計受影響，台灣ACG產業市值蒸發，也有繪師對執政黨干預創作自由感到失望，呼籲政府不應把兒少保護責任，單方面丟給創作者，應審慎思考相關判定方式，取得平衡。

知名繪師仙界大濕認為，要定義虛擬角色是否能被劃分為兒童色情範圍太困難，繪畫風格千百萬種，像是他的臉書專頁（https：／／www.facebook.com／profile.php？id=61551507908086）繪畫風格就相當多樣，若將兒童定義為「4頭身以下、大眼睛、身體矮小」，那一些Q版圖片，或是市面上常見的大頭玩偶恐也都有違規之虞，他擔心，若沒設好定義標準，恐會導致台灣ACG產業市值大量蒸發。

「最好的做法就是不要去定義，創作是主觀自由的」，仙界大濕進一步說明，藝術表達與主觀認定無法公式化，兒童與青少年、成年的界定難以在創作上實行，同一個作品在台灣人眼裡及日本、歐美地區民眾眼裡的年齡就有所不同，不同種族、思想、環境等等都會影響主觀美感。他認為，台灣作為先進國家，不應把兒少保護的責任丟給創作者。

另名創作者陳先生指出，完全基於靈感及思想上的虛擬創作不應該被受到管制，衛福部基於兒少性剝削的圖畫的判斷標準一直充斥主觀認定，只要「看起來像」就會覺得該作品會造成「潛在兒少被害人」受到傷害。完全不給創作者解釋機會的主觀判定方式，不僅會影響創作主題，也會助長閱聽者相互審查風氣的疑慮。

陳先生質疑，部分電影中不乏強暴、對女童施暴的畫面，難道不應被納入「客觀上足以引起性慾或羞恥」定義範圍？然而在完全虛擬的二次元創作上，只因衛福部主觀認定，作者還沒論述作品角色是否已成年，就有遭到判刑之虞。他擔心，平常創作的圖畫除受到檢舉之外還受到歧視，原本在創作自由上對執政黨相對有信心，但這次事件後卻令人感到相當恐慌、失望。

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