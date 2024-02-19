俄飆升蘇（Su）-35 戰機產量

儘管西方制裁限制了俄羅斯微晶片和半導體零件的供應，但對俄羅斯遠東阿穆爾河畔共青城飛機製造廠（The Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant）全面、持續衛星監視的證據顯示，莫斯科似乎仍有能力維持，甚至可能增加先進蘇（Su）-35 戰機的生產。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，捷克科技公司「太空認知」（Spaceknow）利用IMINT人工智慧應用程式，分析美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）從阿穆爾河畔共青城蘇愷（Sukhoi）工廠拍攝的衛星高解析影像，詳細檢視了原始衛星數據，自動偵測並辨識戰機。

而「太空認知」分析了從2020年4月到2023年10月的影像，結果發現，2020年有兩架飛機在Su-35工廠，但到了2021年，廠房容納量卻大增，隨時可放置11—16架戰機。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，系統發現Su-35戰機產量激增。到同年 4月時，數量已增至 19 架。值得注意的是，到10月時，這個數字已飆升為 30架，而所有的戰機都排列在組裝大樓旁。

這趨勢到了2023年仍在繼續，衛星影像顯示，9月廠內有31架Su-35。而最新衛星照是在2023年10月拍攝，顯示有29架戰機，並都已準備好翱翔天際。不過，「太空認知」的研究顯示，要確切判定正在生產的新戰機數量並不完全可行。研究人員說：「我們正根據情報估計，新戰機很可能存放在製造廠附近。」他們指出，有時能在相關區域發現未完成的戰機，而這些「待完成」的戰機經常被四處移動，為它們注入了神秘的元素。

RT @velitesgear | Full Text Article: https://t.co/0rCprnPDbb | Author: @bgmilitary Satellite eye: Su-35 production surges despite microchip ban



Despite the Western sanctions that limit their supply of microchips and parts for semiconductors, Russia seems capable increasing, t… pic.twitter.com/LZDdhFzanh — Velit.es (@velitesgear) February 17, 2024

事實上，這貼近美國智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）一項綜合研究的觀點。相關研究顯示，近幾個月來，俄羅斯一直在生產約30-35架新型Su-35 戰機。進一步估計顯示，俄羅斯目前約有114 架Su-35，起碼理論上是如此。

不久前，俄羅斯國家技術集團副總裁阿爾塔科夫（Vladimir Artakov）在接受國營電視頻道「俄羅斯24」（Rossiya 24）專訪時說，旗下全力以赴的團隊正不免不休輪班生產，而值得一提的是，伊朗展現了高度興趣，可能會採購原本要賣埃及的24架Su-35戰機。他並自豪地說，Su-35產量倍增。