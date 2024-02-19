台灣在2023年亞運拿下3x3男子籃球金牌，代表隊透過參加absolute 3x3舉辦的巡迴聯盟賽事以賽代訓，是培養出這面金牌的重要過程。聯盟當中的知名隊伍「臺南仕安野獸」，在新賽季開始之前，於2月18日在臺南應用科技大學舉辦試訓選秀，不只希望能夠強化球隊實力，更期待透過測試挑選出有興趣投入3x3籃球運動的年輕夥伴，深耕在地並長期經營，培養出更多3x3選手。

臺南仕安野獸總經理陳寅人表示：「我們的核心目標，就是能夠與在地連結，創造出屬於臺南的3x3籃球文化，進而拓展到全臺灣。特別是針對素人，因為野獸的球員都是素人，希望能讓這些南部選手有更完整的舞台與發揮機會。」

領隊兼行銷張李誌也表示：「我們曾討論要辦比賽還是試訓，我們希望來參與的是認同野獸理念，並且有興趣長期投入3x3運動的選手，所以最後選擇了試訓。透過各個檢測項目的安排，我們並不只是挑選即戰力，更希望能夠長期培養年輕選手，讓他們有機會能夠踏上國際舞台，再創佳績。」

試訓於農曆年前開放報名，不到5天就超過30位選手報名，最後後遴選出18位選手參與試訓。當日從體能測驗開始，針對3x3賽事所需的能量系統進行測試，接著是技術測驗，著重於外線的投射能力，最後是2對2與3對3的實戰演練，讓參與的球員能夠體驗野獸平常的訓練模式，並在其中展現個人的能力。

在所有測試與賽事進行完畢後，野獸球員特別挑選數名試訓球員，與野獸球員對戰，體驗最高強度的競賽等級。試訓結束後將於2月底前公告名單，獲選球員不只可以參與野獸的定期訓練，還有機會能夠入選正式隊員，挑戰台灣最高層級的3x3賽事。

臺南仕安野獸創立於2020年，是臺灣首支3x3籃球俱樂部，積極參與國內外3X3賽事並屢創佳績，為臺灣3X3籃球的代表性球隊。從素人出發並與在地企業與社團緊密連結，逐步打造在地的3x3籃球文化，建立屬於於臺灣的訓練體系與基地。期待能夠推動在地3x3籃球運動的發展，讓世界看見臺南。