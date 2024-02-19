台灣水果種類多又甜美，但到底愛吃水果，會不會造成脂肪肝呢？營養師表示，水果裡面的糖，尤其是果糖，比蔗糖更容易堆積在肝臟，因此水果1天最好就是2份，但是最好要分餐吃完，每一份就是正常飯碗的8分滿，且常選低GI的水果。

營養師劉雅惠在臉書粉專PO文指出，有些人擔心吃水果引發脂肪肝，水果裡面的糖尤其是果糖，和一般蔗糖代謝路徑不一樣，會更快到達肝臟分解，所以更容易堆積在肝臟裡，變成肝包油，脂肪會干擾肝臟的解毒功能，讓解毒功能受損肝臟發炎，最後就纖維化又肝硬化。

劉雅惠指出，不想吃水果吃成脂肪肝，大家一定要遵守5件事情，分別是水果1天最好就是2份，但是最好要分餐吃完，每1份就是正常飯碗的8分滿，低GI的水果可以常選，高GI的水果偶爾碰就好。

國健署在健康99網站中指GI（Glyemic index）指的是升糖指數，是指食物吃下肚2個小時內，血糖上升快慢的數值指標，以0至100數值呈現，GI分解慢、升血糖也緩慢，且容易飽足，低GI食物好處是可幫助學習與提高記憶力、減少脂肪、降低血糖、預防三高。

GI值小於55的低GI水果有聖女番茄、水梨、富士蘋果、蓮霧、奇異果、芭樂等。而GI值大於70的高GI水果有西瓜、龍眼、柚子、荔枝等。