年代旅遊（美加國際旅行社）承辦292名台灣旅客農曆新年期間赴越南富國島旅遊，爆發旅丟包旅客爭議，交通部觀光署發現該旅行社有財務困難，積欠上千萬款項，引發社會關注，台北地檢署19日主動分「他案」，調查旅行社總經理林大鈞是否明知已資力，仍出團詐騙旅客，涉嫌詐欺罪。檢察官近日將傳喚林大鈞及旅行社員工調查。

292名台灣旅客農曆新年期間赴越南富國島旅遊，抵達富國島國際機場後，發現地接社並未派人接待，發生丟包事件，引發台越兩國關注。

越南堅江省旅遊局調發現，地接社越南WInnER國際旅行社於去年9月12日和台灣年代旅遊簽約，並在今年1月18日收到年代旅遊支付訂金新台幣70萬元。

收下訂金後，WInnER國際向年代旅遊提出報價，但雙方遲遲無法就價格達成協議。1月31日，WInnER國際通知年代旅遊，要求終止合約，但年代旅遊並未回覆，WInnER國際也沒有退回訂金。

2月9日台灣旅行團抵達富國島國際機場後，發現地接社並未派人接待。經過一番討論後，年代旅遊與WInnER國際決定為旅客租車和訂飯店。

服務過程中，WInnER國際要求向每一位旅客收取720美元費用，作為年代旅遊未全額付款的補償。年代旅遊則通知旅客付款並保留收據，回台後再退還款項，約有90名旅客同意照辦，引爆丟包事件。

台灣交通部觀光署介入調查，發現年代旅遊違反旅行業管理部分之事實，包括該旅行社10團未依約定辦妥入住飯店、餐食及交通接駁，10團皆未與地接社簽訂之承諾書或保證文件、其中6團旅遊團體未與部分旅客或全團團體旅客簽訂旅遊定型化契約、以及1團未依規定派遣領隊隨團服務。

觀光署認為年代旅遊顯已違反「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」規定，先依發展觀光條例裁罰，共計81萬元。另觀光署調查，發現年代旅遊財務業務異常，對外積欠債務超過千萬元，為了防止旅客權益受損擴大，即日起勒令停業3個月。

北檢認為，旅行社明知財務狀況不佳，已無資力，仍持續出團，疑有詐騙旅客，涉嫌詐欺罪，今分「他案」指派打擊民生犯罪專案檢察官偵辦，不排除將旅行社總經理林大鈞等人列為被告偵辦。

年代旅遊發生丟包案後，網友起底該旅行社總經理林大鈞過去疑有出團詐騙前科、且學歷造假等黑歷史。