基隆東岸商場產權爭議延燒。基隆市長謝國樑19日赴立院開記者會，點名內政部長、前基隆市長林右昌說清楚，當年任期內東岸商場所簽屬的OT案詳細情形，東岸商場的產權是否為NET（主富服裝公司）的，以及是否刻意把東岸商場送給NET。與會立委羅智強也說，明日將前往監察院按鈴告發此案，請監察院查清楚，原本是基隆市的財產，可以忽然變成模糊不清，來陷謝國樑於不義。

針對基隆東岸廣場商場產權合約與商場經營權爭議，基隆市長謝國樑19日赴立法院召開記者會，質疑前基隆市長、現任內政部長林右昌是否刻意把東岸商場送給NET？謝也表示，東岸商場是屬於基隆市民的資產，屬於基隆全體市民所有，基隆市府有意願和NET和解，但這件事情是在2015年做的決策，2016年及2017年增建，這都是林右昌市府的作為，要求林出來講清楚。（黃世麒攝）

服飾品牌NET（主富服裝公司）近日與基隆市政府槓上，主張擁有基隆東岸商場2至4樓的建物產權，指控市府招商違法，在未取得建物所有權下，強奪財產納入招商範圍。

謝國樑上午在國民黨立委林沛祥、羅智強、王鴻薇等人陪同下召開記者會。謝國樑強調，東岸商場是屬於基隆市民的資產，屬於基隆全體市民所有，他們在商場上的一切施政和工作，都是以基隆市民最大福祉為優先，招商的目的，也是盡可能努力讓基隆更好，但今天網路上充斥各種網軍側翼抹黑造謠，他不能忍受這樣的惡意攻擊，因此他想站出來，請林右昌說明一下。

謝國樑表示，市府有意願和NET和解，但如果要和解，這件事情是在2015年做的決策，2016年及2017年增建，這都是基隆前市府的作為，因此要詢問當年決策的前市長林右昌，請問這個東岸商場的產權，在林右昌的理解上，到底是不是NET的？

謝國樑指出，假如東岸商場如同NET所主張，屬於NET，大家知道基隆市的損失會是多少？以建物的使用年限來看，一年會損失5000萬租金，長達50年，因此假如產權屬於NET，基隆市民的損失會達25億元左右，等於NET花2億元蓋起來，就可以取得將近25億元的商場所有權，還可以保留未來改建的土地持分和利益。

謝國樑也質問，若如NET所說，東岸商場的產權沒有登記在基隆市府名下，那林右昌當年多次親自主持增建會議，為什麼7年多的時間，都刻意不登記東岸商場的所有權到基隆市府名下，而讓他今天要來接收這個爛攤子？當年由林右昌親自主持三次增建會議，所以請林右昌一定要出來講清楚所有權是誰的？當初不登記產權，是不是林右昌刻意所為，如果是刻意所為，就是要故意造成產權模糊的空間，那就可以讓NET來主張這是自己的產權，一旦主張後，就可以獲得價值25億元的不動產所有權。

謝國樑表示，其實，這次商場重新招標出去，由微風集團獲標之前，基隆市政府內有討論，要重新把這塊地改建成商場及大樓，主張者認為這樣可以增加大量的市府權益，但如果產權屬於對方，就必須共同享有，這就必須要來追究林右昌的責任，請林右昌先說清楚，才能有後續處理的方式，林右昌一天不說清楚，難杜悠悠之口。

林沛祥表示，今天有紀錄清楚顯示林右昌請大日及協力廠商在規畫中加入，本案商業面積及整體意象雖與原定計畫不同，但屬開發規模提升範疇，明顯是林右昌下令讓協力廠商蓋這個大樓。基隆市政府沒有跟NET簽約，也沒有逼大日跟NET簽約，到底是誰能夠解釋來龍去脈，如果林右昌坦然，現在不應神隱，林在市長任內，為何東岸2樓、3樓、4樓沒有登記成基隆市府財產，這是NET律師拿著謄本說的。嚴格來說，謝國樑是幫林右昌收拾爛攤子。

羅智強向林右昌提出三問，OT為什麼變成ROT，2億為何可以吃掉25億，系爭產權，林右昌是當年決策者，產權是否為NET的？明日將前往監察院按鈴告發此案，請監察院查清楚，原本是基隆市的財產，可以忽然變成模糊不清，來陷謝國樑於不義。

王鴻薇則表示，OT案法理清楚，民間機構營運政府投資興建完成建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府。OT案只有營運權，不涉及產權，這是為何基隆市府要求產權登記，若基隆市府不登記產權，謝國樑就是瀆職圖利。請問財政部，OT案產權可以移轉給廠商嗎？林右昌不敢講此事，如果林主張產權是NET的，就是圖利。