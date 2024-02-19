生日慶生必備生日蛋糕，一名女子連續3年都到好市多訂購10吋鮮奶油水果蛋糕替兒子慶生，買回後準備各種水果和軟糖等，全家一起裝飾，她大讚10吋才399元又好吃，CP值很高，貼文引發千名網友關注。

原PO昨（18）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，兒子6歲開始，每年生日都會到好市多購買10吋鮮奶油水果蛋糕，她選擇外觀只有鮮奶油擠花的蛋糕，買回後用藍莓、草莓、無籽青葡萄、香蕉等水果及小熊軟糖，和兒子一起裝飾，再插上蠟燭、生日祝賀牌，蛋糕立刻變得豐富且獨一無二。

原PO表示兒子今年已8歲，連續3年生日都用此形式慶生，獲得家人好評，讚好市多的蛋糕好吃又好玩，且10吋399元CP值很高。

貼文獲得千名網友關注，也激起購買慾望，不少人讚原PO全家一起完成蛋糕裝飾很有意義，也增進親子互動。

依照賣場規定，會員欲購買10吋鮮奶油水果蛋糕，須於24小時前訂購，消費者可依照自己的需求，在蛋糕上寫字，如生日快樂、Happy Birthady等祝賀詞，也可加上彩虹、玫瑰、皇冠等鮮奶油裝飾，適合生日、節慶等各式活動，但該款蛋糕的內餡不能調整，皆為戚風蛋糕配水蜜桃切塊及卡士達奶油內餡。