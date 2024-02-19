柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今（19）日首度針對網紅晚安小雞、阿鬧自導自演一事發表評論，他不只一次砲轟兩人「太自私」，為了流量傷害柬埔寨，指出兩人服刑期滿、遭驅逐出境後，將終身不得入境柬埔寨。另外他也透露，有人稱晚安小雞等人的母親重病、正在醫院治療，試圖干預讓兩人獲釋，他拒絕這類呼聲，認為兩人是不孝子，應該判更重，強調柬國仍無法寬恕。

《柬中時報》報導，洪馬內痛批晚安小雞及阿鬧為了直播賣貨賺錢，從台灣飛到柬埔寨拍攝遭綁架凌虐的造假影片，自私自利的行為傷害了柬埔寨。

洪馬內是在出席中國貸款興建百達隆巴薩河大橋及接線公路專案開工儀式時發表上述言論，這也是他首度針對晚安小雞鬧出的風波發表評論。

他說，晚安小雞及阿鬧從台灣飛抵金邊，原先計畫在金邊拍片，但拍攝不成，於是前往西港，在前往西港途中購買軍裝、假槍等工具。

兩人在西港拍攝造假影片後，還把相關影片傳給在台灣的妻子，由妻子上傳影片至網路上。

洪馬內說：「14日是西洋情人節，我們不應該在這天抓人。」他說警方訊問時，兩人回答是為了流量，觀看直播的人數增加時，他們便開始賣貨，洪馬內接著氣憤表示：「為了直播賣貨，他們飛來破壞我們，太自私了！」

他說，晚安小雞及阿鬧到柬埔寨以前就已經寫好劇本，「他們太自私了，為了直播賣貨，專門來柬埔寨造假，讓網友誤認為他們在柬埔寨被人綁架了」。

他提到晚安小雞和阿鬧自私自利的行為「傷害了柬埔寨」，導致柬埔寨民眾失去收入，因為外國遊客已經對柬埔寨卻步。

畫面為柬埔寨警方15日召開記者會，晚安小雞與阿鬧上銬現身。（圖／柬埔寨警方提供）

洪馬內提及近年來柬國持續發生遭外國人士抹黑、損害國家形象的事件，包括2022年發生的血奴事件，以及泰國女子謊稱在柬埔寨遭強迫抽血、準備摘器官。

他憤怒表示：「這些人為了自身利益，不惜造假抹黑，破壞柬埔寨，這對我們來說公平嗎？吳哥窟的導遊、賣紀念品的小孩，他們犯了什麼錯，你們要用這種方式傷害他們。」

洪馬內強調，飽受內戰蹂躪的柬埔寨不斷努力發展，努力吸引外國遊客，但是個別外國人為了私利，不惜造假抹黑柬埔寨。他嚴正警告，為了防止造假事件繼續上演，柬國將依法嚴懲造假者，除了將被判刑，刑滿後驅逐出境，還會被列為入境黑名單。

另據《柬華日報》、「金邊郵報」（The Phnom Penh Post）報導，洪馬內也在儀式上透露，17日有人試圖干預，讓晚安小雞等人獲釋，稱他們有年邁的母親病重，正在醫院治療，需要照顧，應該憐憫這兩個年輕人，不過他在電話中痛罵對方，指出如果兩人的母親真的重病，那麼兩人應該判更重，「因為他們是不孝子」，他說柬埔寨對此「無法寬恕」。