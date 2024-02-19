高雄三民區一名吳姓男子，竟然故意上演行人帝王條款，他在路口尖峰時段，站在馬路中央不動，更擺出耍帥POSE，還雙手插口袋的站立在路口，被民眾直擊後PO到網路。警方獲報後，將吳男通知到案並依法開罰，還被依公共危險罪嫌送辦。

據了解，三民區熱河一街與自由一路交叉路口，昨天（18日）出現一名吳姓男子，他雙手插在口袋裡面，還擺出街拍POSE，並阻擋用路人去路，更誇張的是連公車都被他阻擋，卡在路中央動彈不得，影片被民眾上傳網路以後引發熱議。

高雄三民區一名吳姓男子故意上演行人帝王條款。（三民一分局提供／楊舒婷高雄傳真）

對此，三民一分局表示，經調閱檢視監視器影片，該男子疑有蓄意於路中阻擋行進間之車輛，涉觸犯刑法第185條第1項「…於陸路…，以他法致生往來之危險」之妨害公眾往來安全及刑法第304條強制罪等罪嫌，本分局已循線通知吳姓男子（26歲）到案說明，釐清案情後依公共危險及強制罪函送偵辦，以嚴正執法。

另吳男不遵守號誌、阻擋車輛一節，亦違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第1款「不依標誌、標線、號誌之指示…」，及第4款「於交通頻繁之道路，任意….或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」規定，各款可處新台幣500元罰鍰，三民一分局一併予以告發，以維護交通安全。