眾智常務副董暨執行副總古仁斌今(19)日談到，有鑑於以往筆電沒有專注在使用者的感受，故對溫度偵測的sensor都埋在CPU或GPU中，比較難偵測到人，眾智該產品可以說同時監控到人和鍵盤的溫度，一個筆電需要1個sensor就可以，但未來在NB/PC產品效能持續向上發展，不排除會使用達2~3顆，甚至更多，所以眾智是現在業者鮮少對使用者舒適性所設計的，目前僅有一家歐洲廠商做類似的產品，且眾智的算例方式相較具有優勢，幾乎可以說是獨佔市場，加上產品ASP(產品平均單價)明顯高出平均不少。隨著產品穩出貨，對於眾智獲利、毛利率都可以看到明顯貢獻。換言之，隨著AI PC/NB的趨勢爆發力驚人下，眾智光電在該領域成長爆發性值得期待。

研調機構Canalys就預估，到2027年，AI PC出貨量將會超過1.7億台，其中，有近60%將部署在商用領域，這也剛好的解釋為何各大半導體業者積極搶進AI PC領域。

據悉，眾智該解決方案目前已經有美系大廠採用，占比重智去年總營收達50%，今年有可能在進一步提升，對營收會有兩位數成長，以眾智2023年營收2.12億元來算，光這顆非接觸型紅外線(IR)溫度感測晶片就貢獻達逾上億元營收。眾智目前也積極向其他NB大廠推廣中，包括國內外筆電大廠，當然，也會包括同屬台灣的雙A，期望今年底可以再新增1~2個客戶，針對單一客戶出貨約200~300萬顆/年。不僅如此，該非接觸型紅外線(IR)溫度感測晶片未來也有機會導入汽車應用，一旦長線導入車用藍海市場，營運勢必再添利基。

AI自去年起成為產業關鍵字，2023年也被定義為AI元年，今年不管是業界、研調機構都看好AI NB/PC換機潮， 整體NB/PC成長可望落在個位數到1成左右，隨著AI NB/PC的滲透率成長，長時間的高效能運行下，勢必產生過熱大問題，這不僅對筆電的散熱系統提出了嚴峻挑戰，亦會對使用者的體驗造成不利影響。針對此一挑戰，眾智推出創新的解決方案。即是採用「非接觸型紅外線溫度感測器」。非接觸型紅外線溫度感測器被巧妙地應用於筆電上，特別是在鍵盤區域，它能夠即時監控該人體接觸位置的溫度變化，當系統檢測到鍵盤區域溫度過高時，這感測器溫度回饋可即時調整散熱風扇的運作轉速，以有效減少積熱，同時藉由偵測筆電內部溫度的變化，更敏捷的開閉散熱風扇，可有效降低其噪音，同時確保筆電在長時間使用下，能隨時取得效能與散熱間的平衡。

眾智2023年營收為2.12億元，年成長約5.13%。產能部分，眾智主要投片8吋晶圓，合作夥伴為世界(5347)，今年晶圓成本有見到明顯降低，對於營運發展預計會有正面助益。