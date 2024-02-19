蘋果有意推出摺疊手機的傳聞不斷，近日更是盛傳螢幕測試卡關，摺疊機計畫被迫暫停，即使官方從未回應過相關話題，但今（19日）台股享摺疊機題材的廠商都面臨龐大賣壓，加上蘋果Vision Pro出現退貨潮，富世達與新日興一度殺至跌停，兆利重挫逾8%。

去年底有消息傳出，軸承三雄新日興、富世達及兆利，積極送樣給蘋果測試，且頻率明顯提高，引發市場高度關注，被認為是蘋果加速推動摺疊機計畫。不過近期市場風向再度轉變，蘋果恐已經暫停摺疊機研發計畫。

擁有169萬粉絲的中國微博主「定焦數碼」發文指出，蘋果加快摺疊螢幕的研發，已經採購幾間廠商的設備進行研究，「不過面板那邊對螢幕測試卡關，導致iPhone摺疊機項目又卡關了。」

Apple Insider報導指出，摺疊手機在測試中失敗相當常見，且三星目前也無法推出完美的摺疊機，當關鍵問題無法解決時，蘋果可能暫停研發，但公司與相關人員並未證實是否全面喊卡，有待進一步觀察。

知名分析師、天風國際證券分析師郭明錤最早曾預測，蘋果將在2024年推出摺疊iPhone手機，但他沒隔多久就改口，預測最快2025年才有可能看到摺疊iPhone亮相，此看法與其他專家接近。