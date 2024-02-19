炎炎夏日民眾喜歡隨手來一罐含有維他命C的碳酸飲料，清涼又消暑，但即日起，只要是「含糖」的飲料、食品，即使維生素C含量破表已達每日建議攝取，包裝仍不得標示「高、多、富含」C，但無糖、代糖飲料食品則可。食藥署副署長林金富表示，因強調「富含」有促銷之嫌，應避免消費者攝取過量糖分。

越來越多保健食品、零食有添加維生素C、D等營養素，為避免消費者攝取不均，衛福部食藥署因此公告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，針對保健類食品、一般食品外包裝的標示內容分別有加嚴和放寬規定。

針對最常見的維生素C，即日起以含糖、不含糖為界線，只要是含糖飲料，都不得標示「高、富含」維生素C或等同意義之營養宣稱及生理功能詞句；但可以標示「添加維生素C」或例如「每100毫升含維生素C 50毫克」等與事實相符的營養宣稱。

至於不含糖食品，包括代糖食品飲料等，則不在此限，可以標示「高、富含」。

林金富表示，標示具「高、多、富含」維生素C，具有促銷的嫌疑，但應避免消費者攝取過多的糖分，因此才會特別規定。

另產品外包裝表達該產品具有特定營養素性質時，可標示如：「本產品含葉黃素」、「每份含蛋白質○公克」等與事實相符的營養宣稱，並應於營養標示內標示其宣稱營養素含量。

林金富進一步指出，增加「高、多、富含」等營養宣稱的營養素及其含量基準，例如：固體產品宣稱「高維生素D」，代表每100公克所含維生素D，須達到或超過3微克。

林金富說，可宣稱「高、多、強化、富含」等的營養素共包括：膳食纖維、維生素 A、維生素B1 、維生素B2 、維生素B6 、維生素B12 、維生素C、維生素 D、維生素 E、維生素 K、菸鹼素、葉酸、泛酸、生物素、膽素、鈣、鐵、碘、鎂、鋅、氟、硒等22項。

食藥署表示，公告後未依規定標示者，將依違反食品安全衛生管理法規定，處3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰，但公告後將有兩年緩衝期。