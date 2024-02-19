徐佳馨指出，該政策一出，許多民眾相當恐慌，不過，要釐清的是，這只針對在房地合一取得之前適用舊制的屋主，適用房地合一的屋主無須擔憂。而由於在財政部定義上，台北市過去是指交易金額逾7千萬元，本次修正為6千萬元；新北自6千萬元下修至4千萬元；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市自4千萬元降至3千萬元；在各都會去年一整年交易中，因標準擴大，北市增幅達132%，新北增幅達210%，桃園增幅達139%，新竹增幅為159%，台中增幅為150%，台南增幅為36%，高雄增幅為211%，其中新北與高雄增幅都達200%以上，主要是近年因房價上揚，帶動大坪數或是透天價格往上飆升所致，同時，台中不斷寫下天價，在件數上也遠遠超過其他縣市，近年因南科話題帶動的台南，由於區域發展集中，加上地方對於高價接受度仍低，因此影響反而不如預期。

徐佳馨提醒，根據財政部說明，這類案件因不屬個人房地合一稅課徵範圍，應以實際成交金額，按出售時房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額比例，計算歸屬房屋收入，再以該收入的17％計算出售房屋所得，併入個人綜所稅計算。也因此，如果去年出售高價房屋的民眾恐將面臨巨稅攻擊，建議在五月報稅季前先預留稅源，避免陷入繳不出稅的窘境。