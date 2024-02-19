高雄市政府警察局少年警察隊卸、新任隊長於19日舉辦，並由高雄市政府警察局長林炎田親自主持，前任隊長王春生於到任迄今任職少年隊長4年又8個月，期間成果豐碩，遏阻不良少年組成幫派有功，而新任隊長由前苓雅分局偵查隊長陳仁正出任，將繼續維持高雄市少年的安全及遏阻幫派分子進入校園。

王春生任內不少優良功績，包括積極推動與學校橫向聯繫，防止不良幫派組織侵入校園、偵查青少年犯罪案件、維護校園安全工作、查處輔導中途輟學學生，及青少年輔導等工作，並與教育、社政、少年輔導委員會、少年法院等資源網絡共同協助處理青少年問題及提供多元輔導措施。

而新任隊長陳仁正於109年10月6日起調任苓雅分局偵查隊隊長迄今，歷練豐富，曾擔任小港、新興分局派出所所長、刑事警察大隊專員、隊長、岡山分局偵查隊隊長等職務，佳績不斷，備受長官肯定。

少年隊表示，少年隊工作具高度專業屬性，如兒童權利公約、兒少保護案件及少年犯罪防制對策，均需具專業的學養，並依法積極勇敢任事，方能落實保護少年健全之自我成長。相信在新任陳隊長領導之下，少年隊全體同仁定能以更積極之作為，推動少年人身安全工作，以強化及營造高雄市少年安全環境。