苗栗縣在苗栗市等7個鄉鎮市設置67處YouBike租賃站，不過鄰近新竹縣市、台中市都已升級為YouBike2.0系統，為此，縣府推動系統提升，19日指出，未來將引進YouBike2.0系統，規畫至少200站租賃站，並引入2500輛車及5000柱車柱，設置區域除既有7鄉鎮市，也將擴及三義、南庄鄉。

縣府工務處長古明弘指出，YouBike2.0系統規畫至少200站租賃站，設備部分共有2500輛車，含1250輛一般車及1250輛電輔車，還有5000柱車柱，規畫建置區域以既有鄉鎮苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、後龍鎮、通霄鎮、公館鄉等人口數3萬人以上的7鄉鎮市，並擴及觀光人潮較多的雙慢城三義鄉、南庄鄉。

他說，經業務單位蒐集彙整民眾、民代及公所建議點位，前天17日向縣長報告說明點位選取原則及建置期程規畫，後續將在3月上旬起，邀集地方公所及民代等相關單位，啟動點位會勘作業，將先前往三義及南庄地區辦理，經會勘確認點位及用地無虞後，隨即進行建置。

接續同步到海線鄉鎮點位會勘，配合通霄拱天宮3月份進香活動，因過往皆有民眾會騎乘YouBike公共自行車往返苗栗台中參與活動，所以將先在「拱天宮」、「白沙屯火車站」、「通霄火車站」、「臺鹽通霄觀光園區」及「苑裡火車站」等5處租賃站，優先車柱拆轉增設2.0系統與1.0系統共站，讓民眾屆時能租借利用YouBike2.0系統來參與進香活動。

最後階段會勘苗栗、竹南、頭份增設建置作業，預計4月下旬後陸續啟用新系統，並依契約期程在明年12月底前完成拆轉升級為YouBike2.0系統。縣長鍾東錦在日前會議中則指示，針對三義及南庄地區的點位規畫部分，請工務處再與觀光協會、休閒農業協會等業者交流意見，以期點位規畫能更加完備。