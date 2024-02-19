有「電眼美人」之稱的87年港姐亞軍兼最上鏡小姐李美鳳，嫁給第二任丈夫後移居台灣誕下龍鳳胎，之後息影將重心放在家庭。最近有粉絲依舊非常想念她，挖出她過往的照片，感嘆歲月不敗美人，想知道她的近況，有港媒找出她的近照，發現她依舊超級凍齡，而生下的一對雙胞胎都繼承了她的顏值。

李美鳳1987年參加香港小姐選美時，就因外形美豔和擁有一雙電眼，讓她有「電眼美人」稱號，而她同期的有楊寶玲、邱淑貞等熱門港姐人選，最後她獲得亞軍與最上鏡小姐，她也因此進入演藝圈，並拍攝多部電影及電視劇。在感情方面，李美鳳和第一任丈夫林敏聰因電影《笑星撞地球》結識，之後在加拿大秘密註冊結婚，無奈僅維持5年就離婚，隔年她閃嫁台灣富商鄭翔中，兩人還在台灣飛往澳門的班機上舉辦訂婚儀式，轟動一時，不過她婚後便淡出演藝圈， 隨著丈夫移居台灣，婚後育有一對龍鳳胎。

李美鳳息影後在台灣經營生意，婚後極為低調，曾透露一家人的口頭禪是「以你為榮」，以此互相鼓勵。據《香港01》報導，找到一張李美鳳的全家福，見女兒已經長大面貌甜美清秀，兒子也相貌堂堂，完全繼承母親的顏值，令人印象最深的是，李美鳳的美貌與身材也相當凍齡，毫無走樣。

據了解，李美鳳一雙兒女都相當優秀，二人同樣就讀台北美國學校，積極參與課外活動，姊姊大學畢業後在美國發展，2022年起於美國波士頓牙科學院攻讀牙醫學博士學位至今。弟弟於美國普渡大學讀動物科學和生物學，精通中文與日文。